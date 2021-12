Roma, riparte il tram 2 dopo oltre un anno di interruzione

Dopo oltre un anno di interruzione, la linea tram 2 è rientrata in funzione nella mattinata di oggi. La tratta, che è stata ferma per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato, collega piazzale Flaminio-Piazza del Popolo a piazza Mancini, percorrendo via Flaminia-viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio, connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell’Auditorium e del Maxxi. I lavori si sono conclusi il 27 novembre scorso.

Riattivato da oggi anche il servizio tramviario sulla tratta Porta Maggiore-Risorgimento delle linee 3 e 19

Sono infatti terminati in anticipo gli interventi sui binari in piazzale del Verano dove, nelle settimane scorse, era stato necessario interrompere la circolazione a causa di una voragine che impediva ai tram di arrivare a Piazzale Flaminio per prendere servizio.

Da oggi quindi è stato ripristinato sull’intero percorso la linea tram 19 che collega Centocelle a piazza Risorgimento.

L’amministrazione comunale si è attivata per avviare tutti i processi di progettazione di tranvie e per utilizzare i finanziamenti a disposizione per avviare le manutenzioni, con l’obiettivo di garantire innovazione sulle linee, ma anche la sicurezza dei convogli e dei passeggeri. Va in questa direzione la delibera approvata giovedì scorso che dà il via libera ad uno stanziamento di quasi 20 milioni per interventi sugli armamenti tranviari. A queste risorse si aggiungono 8,5 milioni di euro già stanziati per chiudere i vecchi lotti di lavori e altri 37 milioni ottenuti dal MIMS: in totale, dunque, Roma Capitale ha a disposizione 64 milioni di euro per intervenire sull’armamento e sul potenziamento della rete dei tram.



