Roma, approvate linee di indirizzo su decentramento e “città dei 15 minuti”

La Giunta Capitolina ha approvato gli indirizzi relativi a due punti qualificanti del programma: il processo di decentramento amministrativo e l’ideazione, progettazione e realizzazione di servizi al territorio per la “città dei 15 minuti”.

Indicazioni operative

Si comincia così a fornire indicazioni operative a tutti i livelli dell’Amministrazione capitolina per dare attuazione a due aspetti determinanti: le linee guida per trasferire poteri e risorse ai municipi e, contestualmente, gli assi strategici per realizzare con tutti gli Assessorati e insieme ai municipi la “città dei 15 minuti”: policentrica, che guardi alla concreta qualità di vita dei cittadini di ogni quartiere, costruendo una rete di servizi di prossimità e favorendo la coesione territoriale e sociale.



