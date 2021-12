Frosinone, tanti eventi natalizi

In occasione delle festività natalizie, è stato stilato dalle associazioni del territorio, in collaborazione con il Comune di Frosinone, un ricco calendario di iniziative nella parte alta del capoluogo.

Programma

Il programma, patrocinato dal Municipio (con gli assessorati al centro storico e alle attività economiche e produttive, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia), partirà da domenica 19 dicembre. In programma, “Coro in Giro – Natale 2021”, itinerario musicale alla scoperta del centro storico di Frosinone, dalle ore 10.30 alle ore 12, organizzato dal Club Alpino Italiano con lo scopo di valorizzare attraverso la promozione di attività culturali le peculiarità e le bellezze artistiche e paesaggistiche della parte alta del capoluogo. Sempre domenica, si terrà la mostra mercato in corso della Repubblica di prodotti artigianali, antiquariato, modernariato e prodotti tipici denominata “Frosinone Alta Street Market”, organizzata da “APS Sinergy Events & Management”, mentre la “Fisiorchestra (itinerante) di Babbo Natale” di Angelo Piccoli sarà di scena nel centro storico dalle ore 16,30

Visite

Visite guidate, infine, a Campanile, Palazzo Munari e al Museo di via XX settembre. La Pro Loco, per domenica 19, proporrà (10,30- 13; 15-18), la possibilità di visitare il simbolo stesso della città, la torre campanaria recentemente riqualificata, con guide turistiche abilitate. L’iniziativa è legata al progetto “Frosinone dall’Alto” voluto dall’Amministrazione, che include anche i percorsi guidati all’interno della nuova sede del Palazzo Comunale in via Plebiscito e al Museo Archeologico di Frosinone.



var url219913 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=219913”;

var snippet219913 = httpGetSync(url219913);

document.write(snippet219913);