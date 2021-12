Fiumicino, Antonelli: “Saldi invernali dal 5 gennaio per sei settimane”

“Iniziano il prossimo 5 gennaio i saldi invernali che dureranno per sei settimane” lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

Il primo giorno feriale prima dell’Epifania

“La Giunta Regionale – prosegue l’assessora – ha approvato il provvedimento a seguito di consultazioni con le associazioni di categoria e seguendo, inoltre, gli orientamenti definiti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che prevedono il via dei saldi invernali in coincidenza con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania”.

“Ricordo – precisa Antonelli – che sono vietate le vendite promozionali per i 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi”.

“Speriamo che i saldi invernali possano dare una spinta ai consumi – conclude l’assessora – , aiutando il settore del commercio che in questi ultimi due anni ha subito moltissime perdite a causa della crisi provocata dalla pandemia”.