Pneumatici all season, ecco il meglio che offre il mercato

Siamo ormai in pieno inverno e, come ricordato di recente dall’Anas, anche in gran parte del Lazio sono pienamente in vigore le ordinanze che impongono agli automobilisti l’obbligo di tenere catene a bordo o di montare pneumatici invernali quando circolano su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in regione. Per chi cerca le gomme migliori per affrontare l’inverno e, allo stesso tempo, garantire affidabilità anche con i climi più miti, la soluzione si chiama “4 stagioni“.

Il boom degli pneumatici all season

Parliamo degli pneumatici all season, il prodotto nato come “compromesso” tra le prestazioni delle coperture specifiche per l’inverno e per l’estate e capace, in pochi anni, di imporsi come vera novità del mercato delle gomme in Europa: nell’ultimo anno, per citare solo un dato, l’acquisto di gomme 4 stagioni è cresciuto del 40%, e tutte le grandi case costruttrici propongono ormai il loro modello in questo segmento, come possiamo vedere su www.euroimportpneumatici.com, piattaforma specializzata nella vendita online.

Cosa sono le gomme 4 stagioni

Per sviluppo e costruzione, gli pneumatici all season offrono buone prestazioni in ogni condizione climatica, dal caldo al freddo, e rappresentano una soluzione pratica ed efficace per mettersi a norma con le leggi imposte dal Codice della Strada senza dover cambiare semestralmente le gomme alla propria auto. Grazie alla classifica consuntiva degli esperti di Gripdetective, poi, possiamo scoprire quali sono i migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato, per un acquisto più consapevole.

La classifica degli all season 2021/22

Il modello vincente di quest’anno è senza dubbio lo pneumatico Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, che supera i diretti concorrenti grazie a prestazioni convincenti in tutte le condizioni, con particolari punti di forza su bagnato e neve, dove garantisce distanze di frenata ridotte; inoltre, è un prodotto dall’elevato potenziale di chilometraggio (che quindi consente di ammortizzare il suo costo nel tempo), mentre tra i difetti lievi si segnala un comportamento su asciutto meno efficiente rispetto ad altri competitor.

Gli altri modelli sul podio

Lo stesso neo – il comportamento su fondo stradale asciutto – lo riscontriamo anche nel Continental AllSeasonContact, un altro pneumatico che però offre generali ottime performance, brillando in particolare sulla neve, nel contrasto all’aquaplaning e nella bassa resistenza al rotolamento (che può tradursi in un consumo inferiore di carburante).

Caratteristiche completamente opposte per il terzo classificato del 2021/22, ovvero le gomme Michelin CrossClimate 2, che sono protagoniste indiscusse sull’asciutto (quasi al livello delle specifiche coperture stagionali) e vantano anche ottime prestazioni su bagnato e neve. I suoi talloni d’Achille, però, sono il prezzo più elevato e piccoli problemini sul bagnato, dove la frenata a temperature fredde è “solo” nella media e si nota un po’ di sottosterzo.

Gomme all season, tra conferme e sorprese

Appena fuori dal podio si posizionano gli pneumatici Hankook Kinergy 4S², che assicurano prestazioni efficienti in tutte le situazioni di guida e in ogni condizione meteo, con lieve neo sul chilometraggio. Quinto posto per un brand in forte ascesa, Vredestein, che con i suoi modelli Quatrac / Quatrac Pro (destinati rispettivamente a berline di classe media e vetture più potenti e SUV), insidia il predominio dei marchi premium e offre un prodotto completo – che paga come difetto un potenziale di chilometraggio limitato e una resistenza al rotolamento un po’ più alta della media.

Nelle altre posizioni che completano la top10 delle gomme all season per la stagione 2021/22 ci sono, di seguito: Pirelli Cinturato All Season SF2, Bridgestone Weather Control A005 Evo, Nokian Seasonproof, Falken Euroall Season A210 e Maxxis Premitra All Season AP3, che chiude la graduatoria.