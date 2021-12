Fiumicino, morosità incolpevole, Colonna: “Entro il 31 dicembre le richieste di contributo”

“C’è tempo fino al 31 dicembre per inviare le domande di richiesta dei contributi per morosità incolpevole, messi a disposizione dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021, fino ad esaurimento dei fondi stanziati”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Colonna.

Il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità

“Ricordo – aggiunge – che il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause: a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali”.

“I modelli di domanda – conclude Colonna – scaricabili sul sito del comune, sezione Avvisi dagli uffici, devono essere inoltrate nei seguenti modi:

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it;

a mano, presso i seguenti Uffici:

Ufficio Protocollo Generale, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 80 – Fiumicino martedì ore 15,00 – 17,00; giovedì ore 9,00 – 12,00 Ufficio Protocollo del Servizio Sociale, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino martedì ore 15,00 – 17,00; giovedì ore 9,00 – 12,00 Ufficio di Palidoro, P.zza SS. Filippo e Giacomo, 9 – Palidoro lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore 9,00 – 12,00; martedì ore 15,00 – 17,00”.