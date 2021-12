Roma, controlli della polizia locale sulle norme covid

Proseguono i controlli della Polizia Locale Roma Capitale sul rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. In particolare le verifiche hanno riguardato l’osservanza delle norme su Green Pass, Super Green Pass e il corretto uso dei dispositivi di protezione, con maggiore attenzione alle zone più frequentate del Centro Storico e di altri quartieri della Capitale.

Circa mille solo le verifiche effettuate ieri sera

Circa mille solo le verifiche effettuate ieri sera nei locali pubblici, dove in alcuni casi sono state riscontrate irregolarità riguardanti il Super Green Pass. A queste si aggiungono i costanti accertamenti per il rispetto delle misure previste per i mezzi pubblici e l’uso delle mascherine come da ordinanza 220/2021.

Nell’ambito dei controlli di ieri sera, le pattuglie sono intervenute in un noto locale del Centro Storico: all’interno presente oltre il triplo delle persone consentite. Per tale motivo il gestore è stato denunciato. Scattate anche sanzioni per le violazioni di diverse norme sulla salute pubblica, come il mancato uso delle maschere e nessuna osservanza del distanziamento. A seguito dell’intervento degli agenti della Polizia Locale il gestore ha provveduto all’immediata chiusura del locale.