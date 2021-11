Pescara, buoni spesa alimentari novembre 2021

In ottemperanza dell’art.53 del Decreto Legge n.73 del 2021 , con delibere n.541 del 30/06/2021 e n.870 del 19/11/2021 viene attivata, dall’Amministrazione Comunale di Pescara, la quarta procedura finalizzata all’erogazione di buoni spesa/borsellini elettronici per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Dalle ore 8.00 del 29 Novembre, sino alle ore 13:00 del 09/12/2021, sarà attivo sul sito del Comune di Pescara, il link ‘BUONI ALIMENTARI’ che consentirà l’invio delle domande dei cittadini per ottenere i “buoni spesa/borsellini elettronici” in favore delle famiglie in difficoltà economica.

Link

Durante lo stesso periodo sarà attivo anche il link per l’iscrizione degli esercizi commerciali che andranno a costituire l’Elenco degli esercizi ove sarà possibile spendere i buoni/borsellini elettronici.

Per una consultazione approfondita si rimanda agli Avvisi pubblici, ricordando che è possibile presentare le istanze unicamente ON LINE tramite i relativi ‘collegamenti’ .

I “buoni – spesa” dovranno essere utilizzabili entro 60 giorni dalla data di attivazione del borsellino elettronico.

Il primo elenco di esercizi “convenzionati”, modificabile di giorno in giorno, sarà pubblicato sul sito del Comune entro il 13/12/2021.



