Ecco un nuovo giocatore nel mondo della criptovaluta: stablecoin. Un altro termine inglese che entra nell’universo crypto e che, senza una spiegazione, può creare solo confusione. Si tratta sempre di monete digitali, ma promettono più stabilità se paragonate alle altre criptovalute. Sono un’alternativa per chi vuole comprare Bitcoin ma non può permettersi un valore di oltre $45,000. Di per sè, gli stablecoin non sono nemmeno altcoins, cioè le monete alternative proprio al BTC.

Criptovaluta, stablecoin e altcoins: alzi la mano chi è confuso. Come se fare trading o comprare Dogecoin non fosse abbastanza complicato. Poi ci sono le cosiddette “fiat currencies,” le valute fiat. Queste sono le valute emesse dai governi, come i dollari americani o gli euro. Già, sono un altro giocatore da aggiungere al campo crypto.

È ora di fare chiarezza. La nostra guida al mondo stablecoin ti aiuta a capire come, quando e perchè. Iniziamo.

Cosa sono gli stablecoin

Come abbiamo detto, si tratta sempre di un tipo di criptovaluta. Solo che questa moneta è collegata a beni materiali più stabili, come l’oro o le monete fiat. Quindi, il loro valore dipende dal valore di questi patrimoni più stabili. È anche importante sapere che, nonostante gli stablecoin possano essere collegati al dollaro, non sono i governi a produrli. Come il mining della criptovaluta, sono compagnie e sviluppatori i creatori di queste monete-il più famoso è Maker.

Spesso, gli istituti che producono gli stablecoin hanno riserve monetarie per i propri investitori. È un collaterale per chi fa trading, che non perderà mai il 100% dei suoi investimenti. Un’altra opzione è che il collaterale siano altre criptovalute.

Collaterale o no

Quindi, gli investitori di stablecoin hanno due tipi di collaterale:

Una riserva dei creatori

Un’altra criptovaluta

Però esiste una terza opzione: nessun collaterale. Sono gli stablecoin prodotti da algoritmi con l’idea di mantenere il valore dello stablecoin in linea con il prezzo desiderato. L’algoritmo ha la capacità di togliere monete dal mercato per creare scarsità. Senza dubbio, questa terza tipologia è più rischiosa, perché non esistono riserve monetarie.

Vantaggi e svantaggi dei stablecoin

Una vera novità per investitori e governi, queste criptovalute hanno benefici, soprattutto per i trader. Questi sono:

Meno soggetti alla volatilità del mercato, al contrario di altre monete come Bitcoin.

Commissioni minime, per cui sono per tutti i budget

Transazioni di compravendita sicure, grazie alla tecnologia di blockchain

Facile investire o cambiare tra monete digitali e asset fiat

Dove ci sono i beni fiat, ci sono anche regolamentazioni

Come sempre, non tutto è perfetto. Gli svantaggi sono:

Serve un intermediario finanziario

Profitti più bassi rispetto alle criptovalute tradizionali, per cui per alcuni conviene ancora acquistare Bitcoin

Le regolamentazioni fiat non sono un beneficio per tutti gli investitori

Gli svantaggi e i vantaggi degli stablecoin ci aiutano anche a capire le loro differenze con le criptovalute tradizionali e con il valore Dogecoin, un’altcoin. Prima di tutto, la stabilità. Dato che monete come il Bitcoin non sono collegate e nessun bene, il loro mercato fluttua. Le commissioni sono comunque basse, però con la criptovaluta non serve sempre un intermediario. Quindi, se ti piace investire in modo autonomo, gli stablecoin non fanno per te e probabilmente ti conviene comprare Bitcoin.

Gli stablecoin più popolari

Stai pensando di investire? Ecco alcune delle tue opzioni:

Tether (USDT), nel mercato dal 2014.

USD Coin, lanciato nel 2018 e gestito da piattaforme crypto come Coinbase.

Dai, creato nel 2015, fa parte della blockchain Ethereum ed è collegato al dollaro americano.

Altri stablecoin entreranno nel mercato, come Diem, a cui sta lavorando Facebook. Ma questa non sarebbe l’unica novità.

Le ultime news stablecoin

Infatti, mentre queste monete prendono piede, sempre più governi e istituti ne stanno discutendo la regolamentazione. Il Dipartimento del Tesoro americano ha idee chiare per questa criptovaluta e include piani per introdurre regole. Dato che gli stablecoin sono collegati al dollaro, gli esperti hanno paura che il crollo finanziario possa influenzare anche la moneta americana.

Invece, la piattaforma crypto Tether si occupa di convertire la moneta cartacea in moneta digitale. Recentemente, la compagnia ha annunciato il suo debutto nella criptovaluta stablecoin. Si chiama USDT e funziona con la blockchain Avalanche. Coinbase ha piani simili per la criptovaluta e lanciare uno stablecoin collegato allo Yen giapponese chiamato GYEN.

Insomma, nuove monete stanno nascendo, così come nascono app come Reserve, per aiutare gli investitori. Nonostante gli stablecoin siano una novità, sembra che siano una novità amata da chi ama la stabilità e un investimento extra. E tu, scommetteresti su queste monete?