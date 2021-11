Squid Game arriva dal Vivo a Roma: l’idea de La Casa del Male

Da oggi è possibile giocare a Roma a Squid Game dal vivo. Tutto questo grazie a La Casa del Male, una delle più note escape room della capitale che ha ideato una nuova esperienza pensata per far rivivere ai fan e non le intense emozioni della famosissima serie TV coreana. Ovviamente violenza e sangue sono banditi.

I partecipanti, fino a 20 in contemporanea, dovranno superare sei adrenaliniche prove per aggiudicarsi il premio finale, premio che non consiste nei 45,6 milioni di won, ma in buoni per le escape room della Casa del Male.

Tutto è curato nel minimo dettaglio con le guardie che attenderanno i giocatori vestite proprio come nella serie, così come il frontman che presenterà le varie prove. Ai partecipanti saranno consegnati 3 braccialetti (che equivalgono a 3 vite ciascuno) e una maglietta da indossare con stampato un numero identificativo. Ogni volta che un giocatore perderà una delle 6 prove le guardie gli taglieranno uno dei braccialetti. Soltanto uno riuscirà a vincere gli Squid Game dal vivo di Roma.

Oggi è prevista la prima data, già sold-out. Per questo La Casa del Male aprirà nuovi giorni nei quali sarà possibile prenotare. Per vedere il calendario clicca qui.

L’appuntamento è a Roma in Via Appia Nuova 1305.