Frosinone, consiglio dei giovani. Predisposte le navette

Si terranno domenica 21 novembre le elezioni per l’istituzione del consiglio dei giovani, al seggio posto al primo piano di piazza VI dicembre, così come indicato dall’assessorato alle politiche giovanili, coordinato da Cinzia Fabrizi, mediante l’ufficio Europa, di cui è responsabile la dottoressa Valeria Nichilò; la commissione elettorale è composta, oltre che da assessore e funzionario, dal responsabile del servizio Ced, ing. Sandro Ricci.

Prima domenica ecologica

In vista dello svolgimento della prima domenica ecologica del 21 novembre, con il divieto di circolazione nell’area urbana per tutti i veicoli a uso privato, dalle 8 alle 18, l’amministrazione Ottaviani ha messo a disposizione dei partecipanti alle operazioni elettorali una navetta mediante l’assessorato alla mobilità di Massimiliano Tagliaferri.

Il bus partirà da piazzale Pertini, proseguendo il percorso su Stazione-V.Puccini-V.Marittima-V.Piave-V.le Tevere-Via Tommaso Landolfi-V.Marcello Mastroianni-V.Marco Tullio Cocerone-V.Madonna della Neve-V.Tiburtina-P.le De Matthaeis-V.le Roma-V.Biondi-V.le Mazzini-P.zza VI Dicembre-V.America Latina-V.Verdi-P.za Pertini Stazione. Orario: 10:00-10:35-11:10-11:45-12:20-13:00-15:00-15:35-16:10-16:45-17:20-17:55-18:00.

Potranno eleggere i membri del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Frosinone; aver compiuto il 15° anno di età e non aver superato il 25° anno; non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

L’esistenza dei requisiti suddetti è comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro documento valido

Il Consiglio comunale dei giovani ne promuove la partecipazione alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l’altro, di promuovere la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale, facilitando la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; promuove l’informazione rivolta ai giovani; elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale. Per informazioni, è possibile contattare l’Assessore Cinzia Fabrizi (0775 2656607; ass.cfabrizi@comune.frosinone.it) o la Coordinatrice Valeria Nichilò (0775 2656517; valeria.nichilo@comune.frosinone.it).



var url211286 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=211286”;

var snippet211286 = httpGetSync(url211286);

document.write(snippet211286);