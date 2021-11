Roma, sorpreso mentre tenta il furto di un ciclomotore: arrestato un nuomo

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Transitando in viale di Porta Tiburtina, i Carabinieri hanno notato il giovane rovistare all’interno di un’autovettura parcheggiata. Alla loro vista, il 26enne ha tentato di allontanarsi frettolosamente a bordo di un ciclomotore, ma è stato raggiunto e bloccato.

I Carabinieri hanno, poi, accertato che il ragazzo era entrato nell’auto dopo aver infranto un finestrino con un sampietrino e che il ciclomotore con cui aveva tentato di allontanarsi era provento di un furto messo a segno solo qualche ora prima, in via Sistina. Per questo motivo è stato anche denunciato a piede libero per ricettazione.

Il cittadino tunisino è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.