Fratoianni: “Invece di fare i conti in tasca a chi non arriva a fine mese, perché non ci parla dei suoi giri d’affari”

Ho visto la performance del senator #Renzi ieri sera ad Otto e Mezzo con Lilli #Gruber.

Un modo di fare politica che non mi appartiene.

Nel mezzo della sua incandescenza ha contrapposto al suo #JobsAct il “reddito di criminalità”, come lo ha definito lui.

Innanzitutto…

Innanzitutto, il Jobs Act ha cancellato l’#art18 e reso ancora più precaria l’esistenza di migliaia di lavoratori e lavoratrici. Io non me ne vanterei.

In secondo luogo. Ma con quale coraggio si definiscono “criminali” quasi 3 milioni di persone che ricevono poche centinaia di euro al mese per vivere? Quanta cattiveria e arroganza, senza nemmeno un briciolo di vergogna.

Invece di fare i conti in tasca a chi non arriva a fine mese, perché non ci parla dei suoi giri d’affari e dei rapporti personali che intrattiene con altri Stati mentre riceve lo stipendio di Senatore della Repubblica Italiana?



