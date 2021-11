Fiumicino, Maucioni: “Ponte 2 giugno illuminato di blu per la giornata dei diritti dell’infanzia”

“In occasione del 20 novembre, Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Ponte 2 Giugno, luogo simbolo del Comune di Fiumicino, si tingerà di blu”. Lo annuncia la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Antonella Maucioni.

Dal crepuscolo e per tutta la notte

“Dal crepuscolo e per tutta la notte – spiega – sarà illuminato di questo colore proprio a ricordare l’impegno di questa Amministrazione a favore dei cittadini più giovani. Oltre questo gesto dall’alto valore simbolico, numerose sono le iniziative che il Comune ha quest’anno intrapreso per ricordare l’importante e significativa ricorrenza del 20 novembre: la Carovana dei Diritti, un’intera settimana di incontri dedicati a tutti i minori, due mostre, un ciclo di incontri dedicati agli educatori sulla prevenzione del bullismo e un Consiglio Comunale in data 16 novembre aperto alla partecipazione dei giovani per ascoltare le loro esigenze e proposte. Fiumicino vuole essere una città amica dei bambini e dei ragazzi”.