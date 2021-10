Pescara: nuovi orari per attività con intrattenimento danzante e per i locali pubblici

Con due distinte ordinanze firmate in queste ore dal sindaco di Pescara, Avv. Carlo Masci, è stato introdotto un adeguamento delle fasce orarie di apertura delle attività in possesso delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 Tulps per l’intrattenimento danzante (compresi gli stabilimenti balneari) e delle attività di pubblico esercizio che somministrano alimenti e bevande (bar pub, ristoranti e pizzerie).

Nel primo provvedimento va rimarcato come l’amministrazione abbia proceduto al provvedimento sulla base della realazione fonometrica effettuata dall’ARTA Abruzzo il 17 agosto e riferita alle zone centrali della città, tra via C. Battisti, via C.De Cesaris, Piazza Muzii e Via Piave; a questa vanno aggiunte le conclusioni tecniche emerse da un incontro tenutosi in Comune il 15 settembre scorso con i rappresentanti della Asl, della stessa Arta, di Ambiente Spa e della polizia municipale; sono state inoltre ascoltate le associazioni di categoria nella successiva riunione del 13 ottobre. L’ordinanza persegue il fine di contemperare il legittimo interesse degli imprenditori all’utile di impresa con i diritti soggettivi dei residenti delle zone interessate alla sicurezza urbana e al riposo, con il contenimento del rumore in città.

Preventivamente comunicate al Prefetto, le nuove fasce orarie per i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande sono così riepilogate:

Attività in possesso delle autorizzazioni ex art.68 e 80 TULPS per l’intrattenimento danzante

Area interessata:

Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti – Via Piave – Via Mazzini – Via Forti – Via Goito – Via Curtatone – Via De Cesaris – Via Minghetti – Via Poerio – P.zza M.Muzii – P.zza Santa Caterina – Via Quarto dei Mille – Via De Amicis;

Nuovi orari

dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo; venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo;

Attività in possesso delle autorizzazioni ex art.68 e 80 TULPS per l’intrattenimento danzante, ivi inclusi gli stabilimenti balneari.

Area interessata:

Altre zone della Città

Nuovi orari:

sabato e nei giorni prefestivi: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo; In un altro giorno della settimana a scelta dell’esercente: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, previa comunicazione, a mezzo pec, con almeno 48 ore di preavviso al Comando di Polizia Municipale e al SUAP del Comune;

tutti gli altri giorni dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo;

Attività in possesso di autorizzazione temporanea, in deroga ai limiti massimi di immissione sonora per attività temporanee di intrattenimento danzante e spettacoli all’aperto

Area interessata:

Tutta la città

Nuovi orari:

per un massimo di 4 ore, e comunque non oltre le h 24.00.

I titolari delle attività dovranno osservare alcuni obblighi:

– vigilare all’interno dei locali e negli spazi pubblici in concessione, ai fini del rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza previsti dalla normativa nazionale;

– rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli e altri mezzi di informazione;

– di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate.

Nel secondo provvedimento, relativamente all’ordinanza riguardante le attività di pubblico esercizio che somministrano alimenti e bevande (bar pub, ristoranti e pizzerie), l’ordinanza sindacale ha tenuto conto della documentazione risultante da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e dai comitati, che hanno rappresentato alle istituzioni finanche episodi di vandalismo, con particolare riferimento all’area limitrofa a Piazza Muzii, al centro storico e al lungomare di Pescara per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Anche in questo secondo caso l’ordinanza persegue il fine di contemperare il legittimo interesse degli imprenditori all’utile di impresa con i diritti soggettivi dei residenti delle zone interessate alla sicurezza urbana e al riposo, con il contenimento del rumore in città. Anche in questo caso l’amministrazione ha proceduto al provvedimento sulla base della relazione fonometrica effettuata dall’ARTA Abruzzo il 17 agosto e riferita alle zone centrali della città, tra via C, Battisti, via C.De Cesaris, Piazza Muzii e Via Piave; a questa vanno aggiunte le conclusioni tecniche emerse da un incontro tenutosi in Comune il 15 settembre scorso con i rappresentanti della Asl, della stessa Arta, di Ambiente Spa e della polizia municipale; sono state inoltre sentite le associazioni di categoria nella riunione dello scorso 13 ottobre.

Preventivamente comunicate al Prefetto, le nuove fasce orarie per i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande sono così riepilogate:

Pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie…)

Area interessata:

Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti – Via Piave – Via Mazzini – Via Forti – Via Goito – Via Curtatone – Via De Cesaris – Via Minghetti – Via Poerio – P.zza M.Muzii – P.zza Santa Caterina – Via Quarto dei Mille – Via De Amicis

Nuovi orari

dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo; venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo;

Pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie e stabilimenti balneari)

Area interessata:

Altre zone della Città

Nuovi orari:

tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.

Anche i titolari dei locali dovranno osservare alcuni obblighi:

– vigilare all’interno dei locali e negli spazi pubblici in concessione, ai fini del rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza previsti dalla normativa nazionale;

– rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli e altri mezzi di informazione;

– cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate;

– provvedere al ripristino entro e non oltre 15 minuti dall’orario stabilito per la chiusura;

– provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all’esterno dei locali;

– vietare lo stazionamento degli avventori, dopo l’orario di chiusura, nelle vicinanze delle attività.



var url208020 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=208020”;

var snippet208020 = httpGetSync(url208020);

document.write(snippet208020);