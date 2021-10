Frosinone, palazzo comunale: visite guidate nei weekend

Proseguiranno fino al 31 dicembre i weekend di apertura del nuovo palazzo comunale. Dopo la grande partecipazione di sabato e domenica scorsi, anche per questo fine settimana Palazzo Munari, in via Plebiscito, aprirà le sue porte ai visitatori desiderosi di ammirarne i tesori del nuovo Palazzo-Museo, secondo le indicazioni dell’amministrazione Ottaviani.

Caveau

Nel piano seminterrato, infatti, è custodito il caveau delle origini, allestito dal Museo Archeologico diretto dalla dottoressa Maria Teresa Onorati. Molto apprezzata la collezione numismatica, oltre alle testimonianze e ai reperti conservati nelle sale. Al piano appena superiore, laddove è collocata la sala consiliare, si presenta invece la pinacoteca, con la mostra curata da Alfio Borghese. La raccolta di opere dà voce ai più noti e importanti artisti del secolo scorso: da Salvador Dalì a Giorgio De Chirico, e poi Gregorio Sciltian, passando per Giovanni Colacicchi, Domenico Purificato, Manlio Sarra, Mario Schifano, Eliano Fantuzzi, Umberto Mastroianni, Ennio Calabria, Gianpistone, Novella Parigini, Mario Russo, Enotrio e Alessio Paternesi, Aligi Sassu, Gino Guida, Michele Cascella, Pietro Annigoni, Giovanni Omiccioli, Andrea Vizzini, Ireneo Janni, Mino Maccari e Franz Borghese, Daniela Romano e Francesco Messina, Alberto Sughi. E poi Patrizia Molinari e Alfio Mongelli, Vittorio Miele, Ettore Gualdini, Vanni Filocamo e Italo Scelza, Massimina Pesce, Juliano Kattinis, Alfio Igliozzi, Luciano Ventrone, Michele Rosa. La visita si concluderà, quindi, con lo splendido panorama offerto dalla terrazza, che affaccia su ben 11 comuni del circondario, dotata di due binocoli per apprezzare il paesaggio circostante nei minimi dettagli. Particolarmente suggestiva anche l’illuminazione artistica che contraddistingue le facciate esterne di palazzo Munari che, fino a domenica, assumerà le sfumature del rosa, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.

Ingresso gratuito; è richiesta l’esibizione del green pass

Le visite guidate, per gruppi composti al massimo da 20 persone, partiranno nei seguenti orari di sabato 30 e domenica 31 ottobre: mattina, 9.30, 10.30 e 11.30; nel pomeriggio, alle ore 15, 16, 17 e 18.



