Frosinone, gasolio in strada: la municipale rintraccia l’autore

Rintracciato il conducente del mezzo da cui, nel pomeriggio di mercoledì, è fuoruscita una copiosa perdita di gasolio che ha provocato disagi e danni (fortunatamente senza gravi conseguenze) su via Aldo Moro e via Po. La polizia locale di Frosinone, con il coordinamento del vicecomandante cap. Giancarlo Tofani, già intervenuta nel tratto di strada interessato per ripristinare le condizioni di sicurezza per pedoni e automobilisti nell’immediatezza dell’evento, ha infatti poi provveduto ad acquisire le immagini della videosorveglianza, sia delle telecamere comunali, che di privati, risalendo così al proprietario dell’autocarro.

Azione di pulizia

Gli agenti hanno contattato l’intestatario del mezzo che provvederà, quindi, a farsi carico delle spese di bonifica dell’area interessata dalla perdita di gasolio. L’azione di pulizia, condotta da una impresa specializzata, è andata avanti, infatti, anche durante la giornata di giovedì, al fine di eliminare completamente ogni residuo del liquido e ristabilire le condizioni di sicurezza ottimali per la circolazione.



var url205888 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=205888”;

var snippet205888 = httpGetSync(url205888);

document.write(snippet205888);