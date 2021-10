Fiumicino, dal 22 ottobre apre lo sportello per problemi economici e di usura

Il prossimo 22 ottobre aprirà lo Sportello ‘Centro di Ascolto’ per tutti coloro che per vari motivi si ritrovino in una grave situazione economica e rischino di essere trascinati nel vortice dell’usura. Il servizio, attivo a venerdì alterni dalle ore 10.30 alle ore 12.30, sarà disponibile al piano terra dell’edificio comunale di Fiumicino (accanto all’ufficio Anagrafe) in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 10.

Spiega l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Colonna

“Con questa iniziativa – spiega l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Colonna – il nostro Comune entra finalmente a far parte dell’ampio circuito già presente da diversi anni nell’Area Metropolitana di Roma e oggi, attraverso l’istituzione del proprio ‘Centro di Ascolto’, assisterà lavoratori, famiglie, singoli, giovani e pensionati. Sono convinta che l’attivazione di questo importante servizio sia un valido sostegno sociale al quale chiunque potrà rivolgersi: allo Sportello si verrà assistiti da personale qualificato che si attiverà immediatamente informando, orientando ed assistendo la persona sovraindebitata con un percorso finanziario, legale e morale attaverso l’utilizzo di fondi regionali dedicati, al fine di risolvere la situazione problematica nella quale si è caduti”.

“Come Comune – aggiunge l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli – facciamo già parte da anni dello sportello intercomunale anti usura e, finalmente, oggi possiamo aprire un punto di ascolto direttamente sul nostro territorio dando sostegno e assistenza, non solo alle famiglie in difficoltà, ma anche alle imprese, ai professionisti che, per mille motivi, potrebbero avere bisogno”.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.sportelloantiusura.it/,