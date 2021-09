Raggi: “Roma Capitale dello sport, anche virtuale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La nostra città ha aperto le porte ai gladiatori del terzo millennio: i player degli sport virtual games. L’abbiamo fatto nei meravigliosi Giardini del belvedere della Rupe Tarpea, che abbiamo riaperto dopo 12 anni. Insieme alla Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, e al Vice Capo di Gabinetto del Ministero per le Politiche giovanili Daniele Frongia, abbiamo presentato l’evento “Virtual Sport Gala”.

Alcuni giovani talenti, insieme a tanti campioni e ospiti d’eccezione, si sono sfidati a colpi di console e per me è stato un grande piacere assistere.

Ringrazio tutti coloro che erano presenti e faccio i miei complimenti a tutti i player di questa disciplina! Continuiamo a lavorare per far sì che i virtual sport diventino sempre più conosciuti.