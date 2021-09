Una grande opportunità per il gaming mobile

Come noto, il gaming su dispositivi mobili è diventato estremamente popolare a livello globale e guida per molti versi l’industria tecnologica, spinto dai dispositivi più recenti sempre più orientati a questo settore. Tuttavia, mentre il numero di utenti interessati continua a crescere e la base demografica si è spostata verso un pubblico meno giovane, anche l’interesse per il gaming mobile è cambiato. Le categorie più gettonate sui cellulari ora includono generi come i casinò, le cui opzioni principali sono ancora perlopiù offerte da siti web come casinononaams.casino, che fornisce un accesso semplice a molti giocatori; per contro, le app dedicate sono ancora poco diffuse. Tuttavia, in seguito a una recente battaglia legale, la situazione attuale potrebbe presto cambiare in modo significativo.

La vicenda riguarda una recente battaglia legale tra Epic Games e Apple, iniziata verso la fine del 2020 quando il famoso gioco di Fortnite è stato rimosso dai vari app store, dopo che gli sviluppatori avevano offerto modalità di effettuare acquisti in-game che raggiravano i sistemi di pagamento proposti dall’app store, dove venivano applicate trattenute del 30% su ogni pagamento. Nell’ambito di questa battaglia legale, Epic Games puntava a ottenere che Apple fosse riconosciuta come monopolio sul marketplace dell’app, contestando anche il fatto che l’azienda di Cupertino stesse traendo vantaggio dall’alta percentuale di trattenute.

Sebbene la sentenza abbia dichiarato che Apple non detenga un monopolio, ha anche affermato che sarà necessario introdurre misure che consentano agli utenti di usare opzioni di pagamento esterne all’app store. Ma cosa significa tutto questo per giochi come il casinò o altri che si basano sui depositi degli utenti? La sentenza della Corte che consente agli sviluppatori di utilizzare metodi di pagamento esterni implica anche che il 30% delle trattenute sui pagamenti verrà rimosso, sebbene questo non significhi che le commissioni sui pagamenti verranno eliminate completamente. I marketplace di altre app potrebbero infatti decidere di introdurne delle proprie, il che vorrebbe dire che tali commissioni potrebbero essere decisamente inferiori e lasciare quindi più libertà agli sviluppatori di app di introdurre nuovi titoli e funzionalità, senza il timore che una parte significativa dei potenziali introiti venga trattenuta immediatamente all’inizio.

Ci si aspetta che Apple farà appello a tale sentenza, e per diversi sviluppatori la trattenuta è già stata portata al 15%. Tuttavia, rimuovere la commissione nel complesso è una questione ben diversa. Google è riuscita a restarne fuori, in quanto la cancellazione di tale commissione non è ancora presente per Android e il Play Store; è probabile però che la novità che ha interessato una piattaforma arriverà prima o poi anche per l’altra. Questa situazione offrirà una nuova panoramica per quanto riguarda le piattaforme del gaming online, soprattutto sui dispositivi mobili, oltre a una grande opportunità per questo settore di offrire qualcosa di nuovo sul mercato.