Di Battista: “Ehi tu, sì tu che detesti la Raggi. Mi rivolgo a te. Non ti faccio alcuna predica…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Ehi tu, sì tu che detesti la Raggi. Mi rivolgo a te. Non ti faccio alcuna predica. Neppure ce l’ho con te. Magari sei uno dei milioni di italiani che ha visto in Tv uno delle migliaia di servizi contro di lei. Penso che la stragrande maggioranza di questi servizi fosse ampiamente diffamatoria ma è la mia opinione. Ma qui non voglio parlarti di opinioni. Io ho le mie e tu avrei le tue. Tuttavia esistono i fatti così come dovrebbe esistere la memoria. E allora cerchiamo di esercitarla questa benedetta memoria.

Quel giorno tutta Italia (e mezzo mondo) ha parlato di Roma. Non l’ha fatto né per la sua storia né per le sue bellezze. Non l’ha fatto per la Cappella Sistina né per il Chiostro del Bramante. L’ha fatto per raccontare un funerale. Un funerale celebrato al tuscolano, uno dei quartieri più popolosi della capitale. C’erano carrozze, cavalli, elicotteri, Rolls-Royce, gigantografie di un uomo, un tal Vittorio Casamonica. In una di queste gigantografie c’era una scritta inequivocabile: “Re di Roma”. C’era tanta gente ad omaggiare uno dei principali esponenti del clan. All’ingresso della chiesa c’era un altro manifesto con su scritto: “Hai conquistato Roma ora conquisterai il paradiso”. Una banda suonava la musica del “Padrino” e quel giorno Roma appariva affar loro….anzi “cosa” loro. Il prefetto dell’epoca, quel Franco Gabrielli oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo dei migliori, disse: “Non eravamo informati, ne chiederemo conto”. Non so in che modo ne chiesero conto so che quel giorno Roma non fece una bella figura.