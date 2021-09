Raggi: “Oggi ho incontrato una rappresentanza dei sindacati di Alitalia per ascoltare le loro istanze”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Inoltre, soprattutto ora, dopo che il Covid ha messo in ginocchio le nostre imprese, le nostre industrie, dobbiamo puntare sul lavoro e sul turismo. È necessario pensare con serietà al futuro industriale del trasporto aereo del nostro Paese. È un settore industriale vitale per lo sviluppo dell’Italia e che potrebbe sviluppare un potenziale di altre migliaia di posti di lavoro.

Alitalia è una grande risorsa per Roma e per l’Italia. I suoi lavoratori non possono essere lasciati soli.