Pomezia, iniziati i lavori di riqualificazione in Piazza indipendenza e Largo Catone

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche degli spazi pedonali di piazza Indipendenza e largo Catone, finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico per un valore di circa 340mila euro.

Il progetto prevede:

sostituzione della pavimentazione con creazione di un’area verde e nuova illuminazione a largo Catone;

rifacimento delle parti maggiormente degradate della pavimentazione di piazza Indipendenza;

realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via Roma;

realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti integrati nella pavimentazione che permettono la fruizione della piazza al fine di consentirne l’accessibilità.

“I lavori – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – restituiranno sicurezza e piena accessibilità alla piazza principale della Città e alle aree circostanti, come largo Catone e l’ingresso ai giardini Petrucci. Si tratta di un intervento importante per il centro aulico di Pomezia che avrà, entro sei mesi, una pavimentazione rinnovata e una piazza più bella e fruibile per tutti”.

“Piazza Indipendenza è una delle aree più frequentate della nostra Città – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Grazie ai lavori in corso avremo a breve una piazza rinnovata e aperta a tutti, che consentirà alla cittadinanza di vivere appieno il centro cittadino rendendo più accessibile e sicura anche l’area della biblioteca Ugo Tognazzi, già impreziosita dal grande murale ‘L’Antiporta’ di Agostino Iacurci e attrezzata con postazioni dedicate ai disabili e un catalogo di testi in braille e audiolibri per ipovedenti. Pomezia diventa sempre più inclusiva”.