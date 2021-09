Fiumicino, Caroccia: “Lavori per la messa in sicurezza della fermata di via Coni Zugna”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia parla dei lavori per la messa in sicurezza della fermata di via Coni Zugna.

Le parole di Caroccia

“Sono in corso i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della fermata del bus in via Coni Zugna, in prossimità del plesso scolastico e punto di primo soccorso.

Si tratta di un lavoro indispensabile per la sicurezza delle tante persone che frequentano quell’area ad alta densità di servizi – specifica l’assessore – La scuola e il primo soccorso, infatti, vedono flussi consistenti di persone e un’alta frequenza di bus del TPL, scuolabus e Cotral. Tutto questo deve conciliarsi con il traffico automobilistico elevato, in quella zona, nel pieno rispetto della sicurezza di tutte e tutti.

Con la modifica che stiamo apportando – conclude Caroccia -, i bus potranno fermarsi in uno spazio creato appositamente e, contemporaneamente, il traffico veicolare continuerà a scorrere fluidamente, pur rallentando per consentire il passaggio di studenti a accompagnatori”.