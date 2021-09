Roma, Saltamartini: ” Il volontariato accresce la resilienza”

Barbara Saltamartini, deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma ha incontrato l’associazione “The Angels” nel X Municipio.

Le parole della Saltamartini

Quasi 700 incendi nel Lazio dall’inizio di agosto. E’ bruciato di tutto, dai boschi ai campi. La dimensione e gli effetti catastrofici dei roghi hanno determinato lo stato di calamità naturale, che comporta la massima allerta fino al prossimo 30 settembre.

«E’ in questo contesto di costante pericolo che operano i volontari dell’associazione di protezione civile “The Angels” che oggi ho voluto incontrare per esprimere il mio personale ringraziamento per le attività che svolgono quotidianamente, in particolar modo nel X municipio. Ricordo che the Angels collaborano anche con i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale dello Stato per rispettare l’impegno nella difesa della pineta di Castel Fusano e per gli interventi programmati per la campagna AIB (anti incendio boschivo)».

«Realtà come The Angels – ha continuato Saltamartini – devono poter contare sul costante aiuto dello Stato e degli stessi cittadini, poiché il volontariato è in grado di accrescere la resilienza delle comunità e contribuisce alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile».