Civita Castellana, contributi per l’acquisto di parrucche per pazienti oncologiche

L’Amministrazione comunale rende noto che Regione Lazio e ASL di Viterbo hanno pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto di parrucche per le pazienti oncologiche (Del. Reg. Lazio n. 493 del 28/07/2020). Le domande dovranno essere inviate alla Asl di Viterbo entro il 31 ottobre 2021, secondo le modalità previste dall’avviso. Gli allegati, il testo completo dell’avviso stesso e il modello per la domanda del contributo 2021 sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Civita Castellana al seguente link:

