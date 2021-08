Raggi: “Ringrazio i nostri agenti per la loro fondamentale attività a tutela dei cittadini”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Anche questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto controlli mirati nelle vie e piazze della città per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e per contrastare comportamenti illeciti su strada o legati alla vendita e consumo irregolare di alcolici.

A Ostia venerdì sera è stato chiuso un locale per violazioni di alcune disposizioni anti contagio e irregolarità nella somministrazione di alcolici. I controlli sono andati avanti con particolare attenzione su tutto il litorale, dove anche questa notte gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito accertamenti presso alcuni stabilimenti.