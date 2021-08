Raggi: “Roma Capitale ha investito 3 milioni di euro in un fondo rotativo per il microcredito”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Rilanciare e ampliare la propria azienda in piena emergenza Covid. Ci è riuscito Federico, imprenditore romano, che nonostante la pandemia ha creduto nella sua attività di grafica e stampa e l’ha fatta crescere, grazie al #microcredito di Roma Capitale.

Accedendo al prestito ha potuto spostare la sede dell’azienda in locali più grandi e investire per pubblicizzarla.