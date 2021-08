Fiumicino, Caroccia: “A Settembre, marciapiedi e messa in sicurezza di via del Granaretto e gara per il ponticello di Passoscuro”

“Nella seconda metà di settembre inizieranno i lavori per la realizzazione del marciapiede e la messa in sicurezza di via del Granaretto E’ un lavoro molto atteso dai residenti, che finalmente si concretizza grazie all’arrivo del finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti, per un ammontare di 130 mila euro. Nel contesto dei lavori del marciapiede e della messa in sicurezza saranno realizzate anche delle canalizzazioni per il passaggio delle fibre ottiche e dei servizi a rete e sarà messa anche in sicurezza la fermata Cotral sulla via Aurelia”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Ma non è l’unica importante novità nel quadrante nord del territorio: è imminente – prosegue – il rifacimento del manto stradale di via dell’Arrone, così come già fatto per via Castel Campanile. E il 17 settembre si svolgerà la gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento del ponticello di Passoscuro, che collega la ciclabile di Maccarese a quella di Passsocuro, anch’esso un intervento atteso che finalmete riunirà le due località sia a livello ciclabile che pedonale”.