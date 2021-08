Raggi: “Abbiamo destinato al Municipio X fondi dieci volte superiori a quelli che aveva a suo tempo dato Alemanno”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ostia fa parte di Roma e se qualcuno pensa di farne un Comune autonomo o di “spezzettare” il Municipio, evidentemente non sa di cosa parla. In questi anni abbiamo lavorato per restituire ai cittadini del litorale romano le spiagge libere che un tempo erano in mano alla criminalità. Abbiamo destinato al Municipio X fondi dieci volte superiori a quelli che aveva a suo tempo dato Alemanno. Abbiamo, ad esempio, aperto il nuovo Skate Park, tra i più grandi d’Europa, e realizzato una bellissima pista ciclabile. Roma è dappertutto: dal centro alle periferie, fino al mare.

In città abbiamo asfaltato strade, acquistato nuovi autobus, rafforzato il Servizio Giardini, installato telecamere di sicurezza in punti strategici. Abbiamo riportato la legalità combattendo alcuni clan criminali, come i Casamonica e gli Spada, che agivano indisturbati da troppo tempo.

Non è stato facile ma abbiamo invertito la rotta. E non permetterò che Roma ritorni indietro, ai tempi di una città immobilizzata, dove non si investiva, dove si accumulavano debiti e non si programmava nulla. Sono determinata, ancora più di prima, a continuare a lavorare per il bene della città e dei romani.