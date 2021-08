Le migliori app di trading azionario per il 2021

Le migliori app trading azionario offrono la possibilità di acquistare e vendere azioni di azioni ed ETF senza commissioni. Ti consentono inoltre di ricercare investimenti, tenere traccia del tuo portafoglio e inserire facilmente ordini di acquisto o vendita. Per effettuare le nostre selezioni, abbiamo considerato prezzi e commissioni, opzioni di investimento, tipi di account, piattaforme di investimento, ricerca sugli investimenti e risorse educative.

Abbiamo consultato pianificatori finanziari, esperti di investimenti e il nostro reporter di creazione di ricchezza per informare le nostre scelte per le migliori app di trading azionario. Ci stiamo concentrando su ciò che rende più utile un’app di trading azionario e un conto di intermediazione. Quando si valutano app diverse, è meglio considerare i prezzi, le scelte di investimento, i tipi di account e le risorse di ricerca sugli investimenti. Schwab Mobile di Charles Schwab è un’ottima scelta a tutto tondo per gli operatori di borsa. Viene fornito senza minimi di account e senza commissioni ricorrenti. Puoi scegliere tra qualsiasi tipo di conto di investimento che desideri e la maggior parte dei tipi di investimenti. E per le negoziazioni di azioni, l’app è a tutto tondo sia per i principianti che per gli esperti. Schwab offre anche un consulente automatizzato gratuito, Schwab Intelligent Portfolios.

L’app mobile semplifica la visualizzazione di conti, posizioni e saldi. Puoi visualizzare indici di mercato e notizie, ricercare titoli e inserire una serie di tipi di operazioni dall’app. Una nuova funzionalità, Schwab Assistant, ti offre il controllo vocale per effettuare operazioni, ottenere quotazioni, impostare avvisi e ottenere risposte a domande sugli investimenti. Gli utenti hanno anche accesso al più avanzato StreetSmart Mobile. Funziona bene ma non è tra i migliori per i trader più attivi. Ma Schwab ora possiede TD Ameritrade e thinkorswim, che è un leader del settore per i trader attivi. Maggiori informazioni su questo nella prossima sezione.

Thinkorswim di TD Ameritrade è una delle migliori app per il trading azionario per i trader attivi. TD Ameritrade offre conti senza commissioni ricorrenti e senza saldo minimo. Offre una vasta gamma di conti e investimenti, inclusi alcuni investimenti meno comunemente supportati come futures, forex e criptovalute. Ma si distingue per la sua offerta di trader attivi sia per gli esperti che per coloro che desiderano diventare esperti nel trading attivo. TD Ameritrade offre molteplici scelte di investimento a basso costo e piattaforme di trading per trader attenti al fai da te.

La piattaforma di trading attiva di punta di TD Ameritrade è thinkorswim. Thinkorswim ti offre un’esperienza quasi identica ovunque accedi, inclusi desktop o dispositivi mobili. È dotato di grafici avanzati, strumenti di trading avanzati, calcoli di profitti e perdite, un flusso di notizie CNBC dal vivo e supporto chat in cui è possibile ottenere assistenza in tempo reale da uno specialista di trading TD Ameritrade dall’interno dell’app.

Nota importante: TD Ameritrade è stata acquisita da Charles Schwab il 6 ottobre 2020. Ciò significa che è probabile che i conti TD Ameritrade diventino conti Schwab. Tuttavia, Schwab ha annunciato che intende mantenere thinkorswim insieme a StreetSmart Edge.

SoFi Invest è uno dei migliori broker di borsa per i nuovi trader. L’app di SoFi è meno robusta di alcuni concorrenti più grandi, ma ciò semplifica anche la navigazione e la comprensione se non si ha la stessa esperienza nei mercati. SoFi offre conti imponibili, conti pensionistici e un insieme più limitato di scelte di investimento. Ma azioni ed ETF sono ben rappresentati. SoFi offre anche una piattaforma di investimento automatizzata gratuita e ti consente di investire in azioni frazionarie attraverso un prodotto chiamato Stock Bits. SoFi Invest è un’app di investimento utile per i principianti senza un sacco di soldi da investire.

La sezione di trading azionario dell’app SoFi offre informazioni fondamentali di base e grafici dei prezzi recenti per gli investimenti supportati. I principianti si divertiranno a sfogliare gruppi di azioni per categoria per ottenere idee su come investire. L’app include anche articoli didattici accessibili dalle pagine dell’account disponibile. Se sei nuovo sui mercati, SoFi offre un modo per iniziare con un piccolo investimento e senza commissioni. Questa è una buona combinazione per imparare a negoziare azioni.