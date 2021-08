Raggi: “A Roma, per aiutare le persone in difficoltà, abbiamo inaugurato tre Mercati Sociali”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

A Roma, per aiutare le persone in difficoltà, abbiamo inaugurato tre Mercati Sociali: veri e propri minimarket della solidarietà, dove i cittadini in difficoltà economica, destinatari dell’iniziativa, possono prendere gratuitamente dagli scaffali quello di cui hanno bisogno fra i prodotti disponibili.

Pasta, biscotti, farina, olio, sale, carne e legumi in scatola, prodotti per l’igiene e per i più piccoli: tutti beni di prima necessità che non dovrebbero mai mancare in nessuna casa.