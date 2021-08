Fratoianni: “Una certa politica cieca e conservatrice ha il tempo contato se tutti insieme ci mobilitiamo”

Non c’è bisogno di aspettare l’arrivo dell’annunciato #TeslaBot per riflettere sulle conseguenze della sostituzione degli umani con dei #robot nei lavori pesanti e ripetitivi.

Tutto questo infatti è già oggi realtà, nella logistica ad esempio, soprattutto nel settore “food&beverage”.

Non c’è bisogno nemmeno delle esortazioni di Elon #Musk, che ha sottolineato le “profonde implicazioni per l’economia, che si basa sul lavoro” e la necessità di fornire un #RedditoUniversale a coloro che rimarranno senza lavoro.

Non c’è bisogno perché tutti intuiamo ciò che emerge da tanti studi: i giovani, i meno istruiti e qualificati, e in generale le fasce più sottorappresentate della popolazione, subiranno gli effetti collaterali più pesanti dell’uso dell’intelligenza artificiale, la quale si stima possa ridurre del 25% circa la forza lavoro umana.

La politica ovviamente finge di non vedere

Forse perché capisce che questa innovazione, se non governata, rischia di dividere il mondo del lavoro tra chi prenderà tutto (il tempo libero, la ricchezza prodotta dai robot, la liberazione dalla fatica fisica) e chi perderà tutto (il proprio reddito, il proprio tenore di vita, i diritti maturati nel lavoro) ed è naturalmente portata a schierarsi dalla parte dei vincenti?

Ma questo destino non è scritto: redistribuire il lavoro che c’è, la ricchezza prodotta dall’#automazione e anche la bellezza del tanto #tempo liberato è possibile.

Da anni ormai giace in parlamento la proposta di legge di Sinistra Italiana che ho depositato per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

I fondi del PNRR erano quelli giusti per finanziarla e questa la situazione giusta per approvarla. Erano quelli giusti anche per una riforma del welfare finalmente all’altezza di questi problemi.

Ma ovviamente il Governo ha deciso di fare altro

Continueremo ad insistere: verrà il momento in cui queste nostre idee avranno il consenso della maggioranza dei cittadini e delle cittadine. Non manca molto.

Certa politica cieca e conservatrice ha il tempo contato se tutti insieme ci mobilitiamo per un #futuro migliore.



var url194066 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=194066”;

var snippet194066 = httpGetSync(url194066);

document.write(snippet194066);