Pratica di Mare, il borgo nuovamente accessibile al pubblico

Rimossi cancello e transenne che impedivano l’accesso completo al Borgo di Pratica di Mare e creati dei percorsi interni a distanza di sicurezza dagli edifici. Da questa mattina, dunque, l’area torna alla pubblica fruizione e all’interno delle attuali transenne sorgeranno i nuovi ponteggi per la ristrutturazione degli edifici.

Un risultato importante

“Un risultato importante – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Ripercorrere le strade del Borgo di Pratica di Mare è una vittoria di tutti i cittadini che, finalmente, avranno la possibilità di visitare uno dei siti più importanti della nostra città. In questi tre anni, la documentazione prodotta in giudizio dal Comune ci ha dato ragione, segno della bontà del nostro operato.

Nonostante molti parlino a sproposito sulla vicenda, come Ente continueremo in tutte le sedi preposte a far valere i diritti della nostra comunità. Oggi si apre una nuova prospettiva, adesso bisogna procedere rapidamente con la valorizzazione e la riqualificazione definitiva dell’intero Borgo, integrandolo a pieno nell’offerta culturale di Pomezia”.