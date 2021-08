Afghanistan, Fontana (Lega): “La foto Di Maio in spiaggia non è stata una bella immagine per il Governo”

“Dal punto della comunicazione non è stata una bella immagine. Chiaramente non mi permetto di giudicare solo da una foto, ma in una situazione così drammatica è chiaro che certi ministri che ricoprono ruoli così importanti dovrebbero fare più attenzione in certi momenti anche al luogo dove sono. Diciamo che è stata una brutta immagine che sicuramente non serve a lui e né tantomeno al nostro Governo” lo dice il vicesegretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, in un’intervista a iNews24.it.

So che le commissioni Difesa e Esteri sono convocate per il 24 agosto

“So che le commissioni Difesa e Esteri sono convocate per il 24 agosto -continua Fontana- Spero ci sia presto una sessione parlamentare per esporre più nel dettaglio ciò che sta avvenendo e soprattutto che ci si adoperi in maniera rapida per aiutare tutte quelle persone che meritano il nostro aiuto ad uscire dal Paese”. Infine, Fontana presagisce: “Dovremo controllare i flussi migratori di centinaia di migliaia di persone che potrebbero riversarsi in occidente e in Europa. Sono problematiche che d’altronde abbiamo già conosciuto ai tempi della guerra in Siria e proprio per questo sarebbe bello se l’Europa iniziasse sin da ora ad attuare una seria politica di aiuto, anziché poi aprire le porte a tutti senza alcun controllo, anche perché il rischio è quello di non sapere chi possa davvero nascondersi tra queste migliaia di persone in fuga”.

