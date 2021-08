Raggi: “In Atac nessuno verrà lasciato indietro, nessuno sarà licenziato”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In Atac nessuno verrà lasciato indietro. Nessuno sarà licenziato. I dipendenti saranno tutti tutelati, così come le loro famiglie. Oggi abbiamo approvato l’atto che permetterà all’azienda di procedere con le stabilizzazioni dei dipendenti con contratto a tempo determinato in scadenza.

Avevamo fatto un patto con i lavoratori e lo abbiamo mantenuto. Ho sempre detto che avremmo concluso l’iter entro l’estate e lo abbiamo fatto, grazie al lavoro degli uffici di Roma Capitale, che ringrazio.