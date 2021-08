Vaccini, l’Unione Europea firma con Novavax

La Commissione europea ha firmato un contratto con l’azienda farmaceutica americana Novavax di acquisto vaccini anti Covid-19 una volta che questo verrà esaminato e approvato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) come sicuro ed efficace.

Come riferisce una nota della Commissione, gli Stati membri potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi del vaccino Novavax, con un’opzione per 100 milioni di dosi aggiuntive nel corso del 2021, 2022 e 2023.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato come “questo nuovo contratto con una società che sta già testando con successo il suo vaccino contro queste varianti è un’ulteriore salvaguardia per la protezione della nostra popolazione”, si legge nella nota.

Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha inoltre spiegato che Novavax è “un altro vaccino a base di proteine, una piattaforma che si sta dimostrando promettente negli studi clinici”.

Fonte agenzia dire



