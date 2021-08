Pescara, il sindaco: “Dagli incendi danni incalcolabili, chiederò lo stato di emergenza”

È pronto a chiedere lo stato di emergenza il sindaco di Pescara Carlo Masci per gli “incalcolabili” danni subiti dalla Riserva dannunziana a causa del devastante incendio di ieri. È lui stesso a dirlo all’agenzia Dire facendo il punto sulla situazione il giorno dopo i fatti su cui ora indaga la Procura. E se, come sembra dai sette inneschi trovati, dietro quanto avvenuto c’è la mano dell’uomo, aggiunge Masci “che quella mano bruci all’inferno”.

Situazione sotto controllo

“La situazione oggi appare sotto controllo – spiega il primo cittadino pescarese alla Dire – perché i focolai sono stati tutti spenti. Veramente c’è il fumo che esce dalle ceneri, quindi i vigili del fuoco stanno monitorando la situazione anche per verificare se ci sono piante che devono essere abbattute. In generale però la situazione è sotto controllo e non ci sono persone che hanno subito danni fisici“. Venti quelle che ieri sono finite in Pronto Soccorso, ricorda, ma solo un caso di live intossicazione.

