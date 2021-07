Zoomarine, arriva Carolina Benvenga la conduttrice più amata dai bambini

Una domenica a Zoomarine con la conduttrice tv più amata dai bambini. Al Parco di Roma arriva Carolina Benvenga, attrice e cantante conosciutissima ai più piccoli, conduttrice di numerosi programmi della tv dei ragazzi, seguitissima sui social nei suoi video di baby dance.

Carolina Benvenga a Zoomarine

Carolina Benvenga sarà a Zoomarine domenica per un evento nello stadio dei Pinnipedi che già registra da qualche giorno sold out. Un appuntamento in piena sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale, per far trascorrere a bambini e genitori qualche ora di spensierato relax.

Ai bambini sarà anche offerta l’opportunità di salutare Carolina, magari anche scattando una foto ricordo. La carriera di Carolina Benvenga è costruita tra cinema e televisione.

La notorietà arriva con il programma televisivo di successo La posta di Yoyo, in onda tutti i giorni, su Rai YoYo, ma anche grazie a diversi speciali dello Zecchino d’Oro e ai programmi di Rai Gulp Tiggì Gulp, La TV Ribelle e GulpGirl.

La lunga gavetta della giovane Carolina

Debutta nel 2005 con il film Tickets, una coproduzione internazionale diretta da Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach. Nello stesso anno interpreta il ruolo di Rossana nel film tv La luna e il lago, diretto da Andrea Porporati e trasmesso il 9 aprile 2006 da Rai 1.

Nel 2007 ritorna sul piccolo schermo con Io e mamma, regia di Andrea Barzini, miniserie tv di Canale 5, in 6 puntate, in cui ha il ruolo di Betta, figlia e nipote di Stella ed Eleonora, interpretate rispettivamente da Amanda Sandrelli e Stefania Sandrelli, e partecipa alle miniserie Nebbie e delitti 2, regia di Riccardo Donna, in onda su Rai 2.

L’anno successivo appare nuovamente su Rai 2 con la miniserie Zodiaco, regia di Eros Puglielli, e appare prima su Joi di Mediaset Premium e poi Canale 5 nella miniserie I liceali, regia di Lucio Pellegrini, nel ruolo di Elena Cicerino, personaggio Interpretato anche l’anno successivo, in onda nel 2009.

Nel 2009 è co-conduttrice, assieme ad Andrea Dianetti, del programma Staraoke in onda sul canale Cartoon Network e nel 2010 su Boing.

Nel maggio del 2010 ritorna sul grande schermo con il film Una canzone per te, opera prima del regista Herbert Simone Paragnani, in cui interpreta il ruolo di Irene, una ragazza benestante in eterna competizione con il protagonista del film, interpretato da Emanuele Bosi. Successivamente recita il ruolo di Carolina Ferrari nella seconda stagione della miniserie televisiva Anna e i cinque, diretta da Franco Amurri, con Sabrina Ferilli e Pierre Cosso.

Nel luglio 2011 si diploma presso l’ACT Multimedia – Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà. Come progetto di chiusura biennio, porta in scena insieme ai suoi colleghi di corso, l’opera teatrale Trilogia del rivedersi scritta da Botho Strauß, riadattata e diretta da Alvaro Piccardi.

Prende parte agli speciali per il cinema, prodotti dalla Warner Bros., di Peppa Pig (2014) e Masha e orso (2015), due cartoni animati di successo degli ultimi anni.

Nel 2019 grazie ad una collaborazione con Sony Music e Studio Bozzetto &Co esce il suo primo album, un progetto musicale di baby dance per YouTube kids Carolina e Topo Tip – Balla con noi!.

Nel 2020, durante l’emergenza sanitaria COVID-19 conduce insieme ad Armando Traverso, il programma di informazione dedicato a tutta la famiglia Diario di casa in onda prima su Rai 1 ed in seguito su Rai 2

Carolina Benvenga tornerà a Zoomarine per un secondo appuntamento il 5 settembre, con uno show dedicato stavolta al ritorno a scuola dal titolo “Carolina a Zoomarine – Back to school”.