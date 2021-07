Gli Azzurri al Quirinale ricevuti da Mattarella

La Nazionale italiana di calcio, fresca di vittoria agli Europei, è salita al Colle per essere ricevuta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Non è il giorno dei discorsi ma degli applausi e dei ringraziamenti. Complimenti. Avete pienamente meritato questo trofeo e questo titolo. Complimenti e auguri per il futuro”, ha detto il Capo dello Stato.

CHIELLINI: “VITTORIA DEDICATA A MATTARELLA E ITALIANI”

Una vittoria, quella di Euro 2020, dedicata al capo dello Stato Sergio Mattarella, “a milioni di tifosi in tutto il mondo, non ci hanno fatto sentire soli. E a Davide Astori, che avremmo voluto con noi. È sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto”. Lo ha detto Giorgio Chiellini a nome della Nazionale, presente ai Giardini del Quirinale, invitati dal presidente della Repubblica dopo il ritorno dall’Inghilterra. Cerimonia trasmessa in diretta da Raiuno. “È il successo di un gruppo- ha detto ancora il capitano- Non ci siamo mai persi d’animo. Abbiamo anteposto all’interesse dei singoli, il bene del collettivo. Solo con il gioco di squadra si ottiene un risultato così prestigioso”. Chiellini ha poi voluto rendere omaggio a Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon, presente anche lui al Quirinale: “Ci hai fatto entusiasmare. Quello che voglio dirti è di non smettere mai di sognare. Tiferemo per te con milioni di italiani. Ci siamo sentiti fratelli d’Italia. Risposto alla chiamata del Paese che amiamo“.

Fonte: agenzia dire



