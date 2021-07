Raggi: “Sono ripresi i lavori di riqualificazione della ciclabile sul Lungotevere”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono ripresi i lavori di riqualificazione della ciclabile sul Lungotevere. In questa foto potete vedere come sta venendo.

Qualcuno aveva definito questo intervento addirittura un “oltraggio” ai romani e alla città mentre i lavori erano in corso. È bene giudicare un cantiere quando gli interventi sono terminati, non chiacchierare a vanvera lanciandosi in giudizi affrettati.