Raggi: “Piazza Farnese, un gioiello del Centro storico di Roma, restituita a turisti e cittadini”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Per anni Piazza Farnese, un gioiello del Centro storico di Roma, è rimasta ostaggio delle auto in sosta, con veicoli parcheggiati ovunque. Ora finalmente potrà essere restituita a turisti e cittadini in tutta la sua bellezza. Abbiamo approvato una delibera che vieterà definitivamente la sosta nell’intera area pedonale.

Questo sito di grande pregio presto sarà finalmente fruibile per tutti, libero dai veicoli parcheggiati anche vicino alle due fontane sulle quali, per altro, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali ha recentemente completato degli interventi di manutenzione.

Tuteliamo così un’area di immenso valore storico, architettonico e urbanistico, un luogo prezioso della nostra città. Lo facciamo per riqualificare aree preziose del nostro territorio, per renderle ancora più belle e vivibili.