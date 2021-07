Fiumicino, la finale in piazza, Montino: “Due maxischermi uno in Darsena e uno a Passoscuro”

“Visto l’eccellente risultato ottenuto ieri sera dalla nazionale italiana di calcio, che si è qualificata alla finale degli Europei 2020 sconfiggendo la Spagna, come Amministrazione comunale abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti di sostenere i nostri giocatori durante la finale che si disputerà domenica sera al Wembley Stadium di Londra in Inghilterra.

Per questo saranno istituiti due maxischermi

Per questo saranno istituiti due maxischermi, uno in Darsena a Fiumicino e l’altro in Piazza Santarelli a Passoscuro, quest’ultimo gentilmente offerto dalla Misericordia. L’accesso sarà libero, purché i presenti siano muniti di mascherine, e dovrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro tra le persone, così come previsto dalle normative anticovid. Come sindaco firmerò un’ordinanza che vieterà, per quel giorno, l’asporto e il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro nelle aree pubbliche all’aperto e, altresì, il consumo di alcol all’aperto dalle 20 fino alle 7 del giorno dopo.

Sarà un modo per tornare alla normalità, nella speranza di festeggiare tutti insieme”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.