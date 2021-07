Raggi: “Tante luci si accendono su Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Tante luci si accendono su Roma, come quelle che si sono accese ieri sera sul tempio di Adriano. Sono il simbolo di una città che riparte. C’è tanta voglia di vivere la città, in sicurezza, di viverla fino in fondo. A cominciare dalla vita culturale, dai teatri, dalle arene all’aperto, dai ristoranti.