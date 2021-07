Ladispoli, un’estate che si preannuncia indimenticabile

“Il cartellone delle manifestazioni culturali, artistiche, fieristiche e spettacolari regalerà a Ladispoli una stagione estiva indimenticabile. Nel rispetto delle regole, vivremo due mesi all’insegna del divertimento e della voglia di tornare a sorridere tutti insieme in modo spensierato”.

L’annuncio è dell’assessore alla cultura

L’annuncio è dell’assessore alla cultura, Marco Milani, che ha presentato il programma degli eventi che si svolgeranno in più zone di Ladispoli, a conferma della volontà di coinvolgere tutta la città in questo ritrovato clima di festa ed allegria.

“Piazza Rossellini – afferma Milani – avrà un palinsesto colmo di eventi di tutti i tipi e per tutti i gusti. Si partirà i primi di luglio con Ladispolibri, e ogni fine settimana, per tutto luglio e agosto sino all’inizio di settembre, sarà possibile gustarsi concerti, cabaret, danza e tanto altro. Questo sarà il sito dedicato a eventi culturali e di spettacolo più popolari, divertenti, che vedranno succedersi anche grandi nomi dello spettacolo come il duo Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio, Antonello Costa, Michele Ascolese chitarrista di De André. Torna lo Street Food di qualità e anche la Fiera del Fitness. La piazza sarà chiusa con accesso contingentato, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Nello spazio culturale della Grottaccia, per chi ha gusti un poco più raffinati, “I servitori dell’Arte” hanno approntato un cartellone di grande qualità, con tanto teatro, concerti e spettacoli nella suggestiva cornice del criptoportico romano. Anche alla Grottaccia il cartellone prenderà tutto luglio e agosto. Nei giardini Nazareno Fedeli, in pieno centro cittadino, per tutto luglio e agosto sarà presente un Villaggio Estivo da favola.

Gli alberi saranno illuminati magicamente

Gli alberi saranno illuminati magicamente, e tanti gazebo a pagoda ci proietteranno in un’atmosfera orientale. Ci sarà un piccolo angolo per la somministrazione dove si potrà sorseggiare una bibita e mangiare qualcosa mentre in uno spazio dedicato agli spettacoli, si alterneranno presentazioni di libri, concerti, danze e tanto altro. Non mancheremo di coinvolgere anche il Centro Arte e Cultura, dai primi di luglio fino a fine agosto sarà aperta la mostra pittorica dedicata all’Ultimo Approdo del Caravaggio, con le opere del Maestro Guido Venanzoni e dei suoi allievi. Un suggestivo viaggio interattivo nell’epoca del grande Merisi con le dieci opere originali del Venanzoni che illustrano i momenti più salienti della vita del grande pittore lombardo. Sono previsti appuntamenti con la musica del Caravaggio, ovvero brani del ‘500 e del ‘600, con suonatore di liuto e cantante e diverse incursioni del Caravaggio stesso (interpretato da un attore), che spiegherà i quadri e ciò che vi è celato e si confronterà con il pubblico. Al Teatro Vannini, fino al 29 luglio si terrà l’VIII Summer Music Camp con stages, concerti, seminari e multimedialità a cura dell’Orchestra Giovanile Massimo Freccia diretta dal Maestro Massimo Bacci. La grande musica classica si offre a grandi e piccoli, perché il Camp è aperto, a tutti.

Il Parco di Palo ospiterà il Ladispoli Summer Fest

A cavallo tra luglio e agosto, il 30, 31 e il primo, il Parco di Palo ospiterà il Ladispoli Summer Fest, l’appuntamento clou dell’estate con tre grandi nomi della musica italiana. Arisa, The Kolors e a chiudere la tre giorni, Giusy Ferreri. Ingresso gratuito. A settembre, dal 3 al 5, altro grande appuntamento con il Ladispoli Celtic Festival, una tre giorni dedicata alla cultura celtica con concerti di musica tradizionale, danze irlandesi e scozzesi, una banda di ben 52 cornamuse, laboratori per i più piccoli, artigianato di qualità, insomma, una piena immersione nella cultura celtica in quello che già da quest’anno si affermerà come il festival celtico di riferimento nel centro-sud. Infine, diversi mercatini saranno dislocati in varie zone di Ladispoli, sempre a disposizione di turisti e locali che vogliono passeggiare e fare shopping”.

Per i programmi https://www.comunediladispoli.it/ladispoli-vivra-unestate-che-si-preannuncia-indimenticabile-/notizia