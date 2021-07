L’antica pizzeria da Michele arriva sul Lago di Como

Nuova partnership per l’antica pizzeria da Michele in the World. Dal 1 luglio, l’azienda ha attivato una pizzeria ‘pop up’ nel prestigioso Hotel Hilton di Como.

StreetFoodBar

“Il nuovo pop-up concept di StreetFoodBar nasce nelle terrazze al piano terra. Caratterizzato da un’atmosfera informale, sarà non solo meta ideale per famiglie, ma anche per chi vorrà seguire i vari eventi sportivi di cui l’estate 2021 sarà molto ricca – si legge nella presentazione dell’Hotel Hilton di Como. – Un ape-pizza verrà posizionato all’ingresso dell’hotel grazie alla collaborazione con “L’Antica Pizzeria da Michele”, la rinomata e storica pizzeria napoletana che fa della tradizione e della selezione degli ingredienti naturali il maggior vanto. Nominata nella Guida Michelin e su quella de L’Espresso, recentemente è stata premiata come miglior catena di pizza artigianale al mondo da 50 Top Pizza. La classica pizza a ruota di carro, golosa ed invitante, che soddisfa sia la vista che il palato verrà proposta in diverse varianti regionali all’insegna della semplicità e del gusto genuino: un vero proprio viaggio culinario nel Bel Paese”.



var url185103 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=185103”;

var snippet185103 = httpGetSync(url185103);

document.write(snippet185103);