Fratoianni: “Lo sblocco degli sfratti è una bomba sociale pronta ad esplodere”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Tra i tanti regali del #GovernoDeiMigliori c’è anche questo: il via libera degli sfratti a partire dal 1 luglio.

Decine di migliaia di famiglie rischiano di non avere più un tetto sopra la testa. E molte altre non riescono più a pagare l’affitto.

Un dramma quotidiano per tanti e tante, ma sul quale il governo non ha alcuna risposta. Se non procedere alla cieca con sgomberi e sfratti.