Fiumicino Estate 2021, in mese di eventi per ripartire

Torna a partire dal 2 luglio 2021 e fino ad agosto inoltrato la rassegna culturale organizzata dal Comune “Fiumicino Estate”, quest’anno in formato ridotto a ragione dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Spettacoli per bambini, rassegne cinematografiche, legalità, musica, danza e teatro animeranno il nostro territorio da nord a sud.

Sarà un’estate un po’ diversa dal solito

“Sarà un’estate un po’ diversa dal solito – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – poiché ancora non siamo usciti dall’emergenza legata alla diffusione del covid-19. Abbiamo in ogni caso voluto, a differenza dello scorso anno, organizzare alcuni eventi da non perdere, per tornare piano piano alla normalità. Ripartiremo infatti da noi, dal nostro territorio, dalle nostre realtà artistiche e culturali, dai nostri luoghi simbolo: il Castello san Giorgio e la Casa della Partecipazione di Maccarese, Villa Guglielmi a Isola sacra, le piazze di Passoscuro, Torrimpietra e Testa di Lepre, la Casa della Cultura di Fregene. Gli eventi saranno tutti gratuiti e ad accesso libero, fino a disponibilità dei posti”.

Aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca

“In particolare – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – alla Casa della partecipazione di Maccarese si alterneranno spettacoli per bambini con la Biblioteca dei Piccoli, concerti jazz a cura del Museo del Saxofono diretto dal maestro Attilio Berni e musica e teatro di qualità. In via eccezionale a causa dell’emergenza sanitaria si svolgerà nel giardino del Castello di San Giorgio, sempre a Maccarese, la seconda edizione del Festival del Cinema di Fregene che quest’anno, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia, omaggerà lo scrittore siciliano dedicandogli un evento unico di cinema e legalità insieme al Festival della Legalità e si chiamerà “Festa del Cinema e della Legalità – Omaggio a Leonardo Sciascia”. La rassegna sarà a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e del Comune. Una rassegna di cinema itinerante, a cura della Commissione cinematografica di Fiumicino – Acis, toccherà invece le piazze di Testa di Lepre, Passoscuro e Torrimpietra. Infine nella corte di Villa Guglielmi a Isola sacra si svolgeranno esibizioni di teatro, musica e danza a cura delle associazioni locali”.

C’è la voglia di riappropriarsi degli spazi pubblici

“C’è la voglia di riappropriarsi degli spazi pubblici – conclude l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli – e di vivere le vie e quei centri commerciali naturali che abbiamo, ad esempio via Torre Clementina a Fiumicino o viale Castellammare a Fregene. I commercianti stessi hanno voglia di contribuire all’organizzazione in questa estate particolare di eventi che possano rallegrare residenti e turisti e che andranno ad arricchire il cartellone estivo di venti nel Comune. Anche perché la cultura è uno dei settori che più di tutti ha subito il contraccolpo del covid, ma è anche motore trainante dell’economia poiché dà lavoro, crea indotto e movimentazione di persone”.

Il calendario dettagliato degli Eventi è disponibile sul sito del Comune www.comune.fiumicino.rm.it. Alcuni appuntamenti potrebbero subire variazioni di data, orario o contenuto.

Musica e Teatro – Casa della Partecipazione, via del Buttero 10, Maccarese

Sabato 3 luglio ore 21 – “Da Granados a Garcia Lorca”, Viaggio nella musica spagnola del XIX secolo a cura di Azevedo-Riala Duo

Venerdì 9 luglio ore 21 – “E.I.A.R E.I.A.R. ma va là! Storie di allegre censure”, Teatro canzone per due attori, soli, coro, ensemble strumentale a cura de L’Insieme Harmonico

Domenica 11 luglio ore 21 – “Night Live – Lounge Jazz Funky”, con Mauro Bottini (saxofoni) e Zappulla (pianoforte elettrico) a cura del Museo del Saxofono

Domenica 18 luglio ore 21 – “Metromusette – La chanson francese come non te l’aspetti”, con Delogu Filippo (chitarra) e Monica Gilardi (voce) a cura del Museo del Saxofono

Venerdì 23 luglio ore 21 – “Sognando Godot”, commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Alessandro Calamunci Manitta e Emanuele Guzzardi

Domenica 25 luglio ore 21 – “Jazz Live – Jazz Concert” con Piercarlo Salvia (sax/clarinetto) e Alessandro Crispolti (pianoforte) a cura del Museo del Saxofono

Domenica 1 agosto ore 21 – “Nun c’è verso – La canzone romana dall’800 alla modernità” con Danilo Pierini (tastiere/saxofono) e Daniela Vergili (voce) a cura del Museo del Saxofono

Festa del cinema e della Legalità – Omaggio a Leonardo Sciascia – Giardino del Castello di San Giorgio di Maccarese (15-18 luglio)

Giovedì 15 luglio

Apertura con saluti istituzionali

Pif presenterà il suo ultimo libro Io posso. Due donne sole contro la mafia a seguire

Proiezione di La mafia uccide solo d’estate

Venerdì 16 luglio

Presentazione del libro Sciascia e il cinema alla presenza degli autori (edito dal CSC)

Proiezione del film Cadaveri eccellenti (Cineteca Nazionale).

Ospiti da definire

Sabato 17 luglio

Presentazione del libro di Toni Mira su Rosario Livatino e visione del cortometraggio

Proiezione del film Porte aperte(Cineteca Nazionale).

Alla presenza del regista Gianni Amelio

Domenica 18 luglio

Consegna premio Gregoretti a Paola Cortellesi, breve video Gregoretti sulla legalità e proiezione del film Gli ultimi saranno i primi

Estate dei Bambini – Casa della Partecipazione, via del Buttero 10, Maccarese

Venerdì 2 luglio ore 18 – “Giurati per un giorno 1 – Premio Npl ‘Crescere insieme’, letture animate da Laila Aronica a cura della Biblioteca dei Piccoli

Domenica 4 luglio ore 21 – Proiezione film d’animazione “Megamind” a cura della Biblioteca dei Piccoli

Sabato 10 luglio ore 18 – “Notte stellata”, lettura e laboratorio artistico per bambini dal libro di Mara Ciavarella a cura di Raccontarte/Apertaparentesi

Domenica 11 luglio ore 18 – “Efesto”, spettacolo di burattini a cura di Divisoperzero

Venerdì 16 luglio ore 18 – “Giurati per un giorno 2 – Premio Npl ‘Crescere insieme’, letture animate da Laila Aronica a cura della Biblioteca dei Piccoli

Sabato 17 luglio ore 18 – “Cappuccetto Rosshow”, spettacolo di burattini e pupazzi a cura di Brum Brum Greem

Sabato 24 luglio ore 18 – “Composizione VIII”, lettura e laboratorio artistico a cura di Raccontarte/Apertaparentesi

Domenica 25 luglio ore 18 – “Costruiamo il ritmo”, laboratorio di percussioni a cura di Traccedarte

Venerdì 30 luglio ore 18 – “Il grande libro animato delle fiabe”. Spettacolo di parole e carta a cura di Divisoperzero

Venerdì 31 luglio ore 18 – “La vita è in gioco”, spettacolo teatrale a cura di Traccedarte in collaborazione con la Garante per l’Infanzia e l’adolescenza e la Biblioteca dei Piccoli

Rassegna Cinematografica “Notti di cinema” a cura della Commissione cinematografica – Acis

sabato 10 luglio ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

– “Sono solo fantasmi”

di Fausto Brizzi

con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro

venerdì 23 luglio ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

– “Odio l’estate”

di Massimo Venier

con Albo Baglio, Giacomo Poretti

domenica 25 luglio ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

– “Si muore solo da vivi”

di Alberto Rizzi

con Alessandra Mastronardi, Amanda Lear, Francesco Pannofino

venerdì 30 luglio ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

– “Compromessi sposi”

di Francesco Miccichè

con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme

sabato 31 luglio ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

– “Sono solo fantasmi”

di Christian e Brando De Sica

con Carmen Russo, Christian De Sica, Carlo Buccirosso

venerdì 6 agosto ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

– “Ma cosa ci dice il cervello”

di Riccardo Milani

con Paola Cortellesi, Stefano Fresi

sabato 7 agosto ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

– “Se mi vuoi bene”

di Fausto Brizzi

con Sergio Rubini, Claudio Bisio, Gianmarco Tognazzi

giovedì 12 agosto ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

– “Il primo Natale”

di Ficarra & Picone

con Ficarra, Picone, Massimo Popolizio

venerdì 13 agosto ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

– “Bentornato presidente”

di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti

venerdì 20 agosto ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

– “C’è tempo”

di Walter Ventroni

con Stefano Fresi, Simona Molinari

sabato 21 agosto ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

– “Pets 2 – Vita da animali”

di Chris Renaud

con Patton Oswalt, Kevin Hart

martedì 24 agosto ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

– “Io c’è”

di Alessandro Aronadio

con Edoardo Leo, Margherita Buy, Massimiliano Bruno

Eventi a Villa Guglielmi

2 luglio ore 20

“Note in coro per l’endometriosi” a cura del coro dipendenti Alitalia e coro Polifonica Vesuviana

3 luglio ore 21

Spettacolo di danza “Freedom” a cura dell’ass. ThruBallet

4 luglio ore 21

“Di tutto un po’” a cura della Scuola Teatro Traiano

8 luglio ore 21

“A-Live”, musica e danza

9 luglio ore 21

“Blascomodo”, cover di Vasco Rossi

10 luglio ore 21

“Sarah (Le memorie di Sarah Bernhardt)” dal testo di John Murrell “Memoir”, versione francese di Eric Emmanuel Schmitt – Traduzione Italiana di Giacomo Bottino a cura dell’ass. Teatrando Aps

17 luglio ore 21

“Viaggio Musicale, da Verdi alla musica dei nostri giorni”, a cura dell’ass. I Colori della Musica

18 luglio ore 21

“Cappuccetto rosso” da Perrault, Adattamento di Antonia Di Francesco a cura dell’ass. Teatrando Aps

22 luglio ore 21

Saggio danza, musiche sotto fondo

23 luglio ore 21

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” tratto dal racconto di Luis Sepulveda a cura dell’ass. Noi gesti d’arte

24 luglio ore 21

“Nessuno”, scritto e interpretato da Alessandro Corazzi

25 luglio ore 21

Teatro “Che spettacolo di donne” scritto e interpretato dall’associazione “Folli magie”

30 e 31 luglio ore 21

spettacolo di danza, “We are back” a cura della Milleluci Dance

1 agosto ore 21

“Il jazz di Charlie Parker con i poeti e gli scrittori della beat generation”: testi e letture sceniche di Gianni Caruso con Carmelo Iorio al sax alto e Roberto Altamura alla batteria

Eventi alla Casa della Cultura – Biblioteca Gino Pallotta di Fregene – Viale della Pineta 145

Sabato 10 luglio ore 18.30

Presentazione del libro di Daniela Tagliafico “Le coniugazioni del potere” con Costanza Crescimbeni e Elio Berarducci

Sabato 17 luglio ore 18.30

A cura della Garante dei Diritti dell’Infanzia e adolescenza Antonella Maucioni, presentazione del libro di Milena Santerini “La mente ostile. Forme dell’odio contemporaneo”

Mercoledì 21 luglio ore 21

Proiezione del film “Molto forte, incredibilmente vicino” con Tom Hanks e Sandra Bullock tratto dal libro di Jonathan Safran Foer

Sabato 24 luglio ore 19.30

Inaugurazione della Mostra dell’Accademia delle Belle arti di Roma, curata da Sandro Polo

Mercoledì 4 agosto ore 21

Proiezione del film “The Help” con Emma Stone e Viola Davis

Giovedì 12 agosto ore 18.30

Presentazione del libro di Lia Levi “Ognuno accanto alla sua notte”

Mercoledì 18 agosto ore 21

Proiezione del film “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì

Sabato 21 agosto ore 21

Incontro con Ernesto Benelli, delegato del sindaco per la Tutela e la Valorizzazione del patrimonio storico del Comune “Storie e leggende del territorio… mai raccontate prima”

Mercoledì 25 agosto ore 21

Proiezione del film “La ragazza del treno” con Emily Blunt

Venerdì 27 agosto ore 18.30

Reading a cura di Marcello Teodonio “Dante e Roma”

Sabato 28 agosto ore 18.30

Presentazione di due libri sul giornalismo d’agenzia di Cesare Protetti e Stefano Polli

Sabato 4 settembre ore 18.30

Presentazione del libro di Luigi Giuliani “Li sonetti de Shakespeare”

Sabato 11 settembre ore 18.30

Presentazione del libro di laura Lanza “Donna Francesca Savasta intesa Ciccina”

Sabato 25 settembre ore 18.30

Presentazione del libro di Filippo Betti “Il vero amore appassionato”