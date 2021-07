Raggi: “Sempre più nuovi bus al servizio del trasporto pubblico di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Entro fine 2021 avremo oltre 900 nuovi bus su strada, il risultato di tutto il lavoro fatto in questi anni per tutelare un servizio essenziale. Abbiamo avviato un rinnovo divenuto ormai strutturale della flotta grazie a un impiego serio e corretto delle risorse pubbliche, per far sì che i cittadini possano viaggiare su mezzi nuovi ed efficienti.

+BusXRoma