Green Pass, Assoturismo Confesercenti: “Vale già 2,2 milioni di presenze straniere in più”

Il Green Pass? Sulla base delle segnalazioni che ci arrivano dalle imprese, ha già generato 2,2 milioni di presenze straniere in più per la stagione estiva. Un incremento significativo anche se non risolutivo – rispetto al pre-pandemia mancano ancora oltre 60 milioni di pernottamenti stranieri – ma che potrebbe migliorare ulteriormente nei prossimi giorni grazie alle partenze ‘last minute’. Pesano, però, i nuovi elementi di incertezza legati al quadro epidemiologico e in particolare alle cosiddette ‘varianti’ del virus. A stimarlo è Assoturismo Confesercenti.



var url184861 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=184861”;

var snippet184861 = httpGetSync(url184861);

document.write(snippet184861);